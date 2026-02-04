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K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord für eine Schlagzeile

SAT.1Staffel 4Folge 131vom 04.02.2026
Mord für eine Schlagzeile

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 131: Mord für eine Schlagzeile

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Bei mehreren Überfällen taucht wie aus dem Nichts ein mysteriöser, kostümierter Held auf. Er schlägt die Täter in die Flucht und kann die Opfer retten. Ein Journalist schlachtet die Rettungsaktionen des kostümierten Unbekannten gnadenlos aus. Als die Kommissare von ihm die Identität des Helden wissen wollen, beruft sich der Journalist auf sein Schweigerecht und verweigert die Aussage.

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