Geheimnis einer DominaJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 141: Geheimnis einer Domina
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Immobilienmakler wird von seiner Sekretärin als vermisst gemeldet. Die Spur führt zu einer seiner Kundinnen, mit der er am Vorabend seines Verschwindens einen Termin hatte. Es stellt sich heraus: Die junge Frau arbeitet als Domina und der Vermisste war einer ihrer Freier ...
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