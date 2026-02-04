Drama um Familie RietzJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 167: Drama um Familie Rietz
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Horrormeldung im K11 - Kommissarin Alexandra Rietz wurde entführt. Doch von ihr fehlt jede Spur! Ihre Wohnung ist komplett verwüstet, kein Indiz deutet darauf hin, wo sie sich aufhält. Ihre Kollegen stehen vor einem Rätsel. Als sich ihre Eltern den Ermittlungen anschließen, geben sie den entscheidenden Hinweis: Ihre Tochter hat wieder Kontakt zu ihrer Jugendliebe aufgenommen und sich am "Tatabend" mit ihrem Ex getroffen. Er soll die Trennung nie wirklich verkraftet haben ...
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