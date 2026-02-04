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K 11 - Kommissare im Einsatz

Spitzel im Revier

SAT.1Staffel 4Folge 169vom 04.02.2026
Spitzel im Revier

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 169: Spitzel im Revier

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Um einen Drogenboss zu überführen, tauchen die Kommissare Rietz und Grass Undercover in die Unterwelt ab. Über einen Kontaktmann vereinbaren sie einen Drogendeal. Doch der Deal geht schief: Während die Kommissare festgenommen werden, kann der Dealer fliehen. Ein Spitzel bei der Polizei hat vermutlich geheime Informationen verraten ...

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