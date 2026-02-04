Nasebands Fan undercoverJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 175: Nasebands Fan undercover
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Sohn des Polizeipräsidenten, ein ehemaliger K11-Praktikant und großer Fan von Michael Naseband, ist spurlos verschwunden. Die Kommissare finden ihn auf dem Schwulenstrich wieder, doch er entkommt in dem Wagen eines inhaftierten Mörders. Warum ist der Sohn des Polizeipräsidenten geflohen und in welchem Verhältnis steht er zu dem Verurteilten? Gerrit Grass ermittelt undercover ...
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