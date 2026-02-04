K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Tödlicher Drogenrausch
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein junges Mädchen läuft im Drogenrausch vor ein Auto und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. In der Kiffer-WG ihres Freundes entdecken die Kommissare Schreckliches: Ein Mitbewohner liegt ermordet in seinem Zimmer. Außerdem beweist ein Video, dass der Tote das junge Mädchen vergewaltigen wollte und sie deshalb panisch vor das Auto lief ...
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