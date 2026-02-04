Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Drogenrausch

SAT.1Staffel 4Folge 24vom 04.02.2026
Tödlicher Drogenrausch

Tödlicher DrogenrauschJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 24: Tödlicher Drogenrausch

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein junges Mädchen läuft im Drogenrausch vor ein Auto und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. In der Kiffer-WG ihres Freundes entdecken die Kommissare Schreckliches: Ein Mitbewohner liegt ermordet in seinem Zimmer. Außerdem beweist ein Video, dass der Tote das junge Mädchen vergewaltigen wollte und sie deshalb panisch vor das Auto lief ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen