Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der lüsterne Arzt

SAT.1Staffel 4Folge 25vom 04.02.2026
Der lüsterne Arzt

Der lüsterne ArztJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Der lüsterne Arzt

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Frau behauptet, dass ihr Hausarzt sie brutal vergewaltigt hat - doch der streitet die Tat ab, angeblich wollte die junge Frau den Sex mit ihm. Die Kommissare ermitteln, dass das Vergewaltigungsopfer eine dunkle Vergangenheit hat: Sie arbeitete als Prostituierte in einem Stripclub, dort galt sie als unberechenbares Luder. Alles deutet darauf hin, dass die Frau den Arzt ruinieren will ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen