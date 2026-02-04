K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Der lüsterne Arzt
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Frau behauptet, dass ihr Hausarzt sie brutal vergewaltigt hat - doch der streitet die Tat ab, angeblich wollte die junge Frau den Sex mit ihm. Die Kommissare ermitteln, dass das Vergewaltigungsopfer eine dunkle Vergangenheit hat: Sie arbeitete als Prostituierte in einem Stripclub, dort galt sie als unberechenbares Luder. Alles deutet darauf hin, dass die Frau den Arzt ruinieren will ...
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