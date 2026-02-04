K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Tödlicher Geldsegen
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Mysteriöser Doppelmord: Zwei Männer liegen erschossen in einem Wald. Dem grausamen Verbrechen ging eine Entführung voraus. Einer der Toten sollte in dem Wald 1 Million Euro Lösegeld für seine entführte Frau zahlen! Doch das Geld ist verschwunden und der andere Tote scheint der Entführer zu sein. Die Kommissare stehen vor einem schier unlösbaren Rätsel.
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