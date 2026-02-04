Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Morde des Herrn Naseband

SAT.1Staffel 4Folge 31vom 04.02.2026
Die Morde des Herrn Naseband

Die Morde des Herrn NasebandJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 31: Die Morde des Herrn Naseband

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Im K11 wird ein Polizist ermordet. Bei der Schießerei wird auch Gerrit Grass verletzt. Er hat als Einziger den Täter gesehen: Kommissar Naseband soll der kaltblütige Schütze sein. Kurze Zeit später gibt es einen weiteren Mord, auch hierfür soll Michael Naseband verantwortlich sein. Und tatsächlich: Die Überwachungskamera beseitigt die letzten Zweifel! Das SEK wird alarmiert.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen