Die Morde des Herrn NasebandJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Die Morde des Herrn Naseband
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Im K11 wird ein Polizist ermordet. Bei der Schießerei wird auch Gerrit Grass verletzt. Er hat als Einziger den Täter gesehen: Kommissar Naseband soll der kaltblütige Schütze sein. Kurze Zeit später gibt es einen weiteren Mord, auch hierfür soll Michael Naseband verantwortlich sein. Und tatsächlich: Die Überwachungskamera beseitigt die letzten Zweifel! Das SEK wird alarmiert.
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