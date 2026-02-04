Die skrupellose GeliebteJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Die skrupellose Geliebte
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine reiche Frau stirbt an einer Überdosis Schlaftabletten. Was als Selbstmord getarnt war, entpuppt sich als Mord. Der Ehemann der Toten hat mehrere Motive für den Mord: Seit Monaten hat er eine junge Geliebte. Außerdem erbt er das Geld aus der Lebensversicherung der Toten: Fünf Mio. Euro! Doch dann wird auch er ermordet. Wer steckt hinter den heimtückischen Morden auf das reiche Ehepaar?
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