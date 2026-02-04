K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Kommissar in der Falle
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Kommissare vom K11 überwältigen brutale Verbrecher bei einem Einbruch. Michael Naseband kehrt auf der Suche nach seinem Handy zum Tatort zurück. Dort wird er Zeuge eines weiteren Überfalls. Die maskierten Männer nehmen den Kommissar in ihre Gewalt. Doch er kann sich befreien und versteckt sich im Gebäude. Trotzdem sitzt er in der Falle ...
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