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K 11 - Kommissare im Einsatz

Skrupelloser Babyhandel

SAT.1Staffel 4Folge 41vom 04.02.2026
Skrupelloser Babyhandel

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: Skrupelloser Babyhandel

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine hochschwangere Frau wird von ihrem betrunkenen Ehemann misshandelt. Die Kommissare bringen sie in ein Frauenhaus. Kurz darauf meldet sich die Schwangere telefonisch bei den Kommissaren, doch der Anruf wird abrupt unterbrochen. Danach fehlt von der jungen Frau jede Spur ...

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