K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Mörderischer Samariter
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Frau und ein Mann werden bestialisch hingerichtet. Die beiden verbindet ein dunkles Geheimnis: Sie hatten eine Sexaffäre. Der Ehemann der Toten gerät unter Verdacht, denn er wusste von der Affäre seiner Frau. Doch auch der Stiefsohn der Toten hat ein Motiv: Er hat sie abgrundtief gehasst und wollte die Liebe seines Vaters nicht teilen.
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