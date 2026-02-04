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K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache einer Toten

SAT.1Staffel 4Folge 52vom 04.02.2026
Rache einer Toten

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 52: Rache einer Toten

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Auf einem Friedhof wird ein Mann an einen Baum gefesselt und mit einer Armbrust erschossen. Genau vor einem Jahr wurde an derselben Stelle eine Frau beerdigt, die ebenfalls Opfer eines Gewaltverbrechens war. Der Mörder wurde nie gefunden. Ihr Ehemann hatte bei der Beerdigung seiner Frau tödliche Rache geschworen ...

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