K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Drogenfalle Jugendheim
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
In einem Heim für schwererziehbare Jugendliche wird eine Betreuerin ermordet. Der erste Verdacht fällt auf den Ehemann der Toten, denn er bekommt eine hohe Lebensversicherung ausbezahlt - doch er hat ein Alibi. Er vermutet, dass einer der kriminellen Jungs aus dem Heim hinter der Tat steckt. Denn kurz vor dem Mord, hat die Tote Drogen bei ihm entdeckt und mit einer Anzeige gedroht ...
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