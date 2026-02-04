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K 11 - Kommissare im Einsatz

Drogenfalle Jugendheim

SAT.1Staffel 4Folge 55vom 04.02.2026
Drogenfalle Jugendheim

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 55: Drogenfalle Jugendheim

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

In einem Heim für schwererziehbare Jugendliche wird eine Betreuerin ermordet. Der erste Verdacht fällt auf den Ehemann der Toten, denn er bekommt eine hohe Lebensversicherung ausbezahlt - doch er hat ein Alibi. Er vermutet, dass einer der kriminellen Jungs aus dem Heim hinter der Tat steckt. Denn kurz vor dem Mord, hat die Tote Drogen bei ihm entdeckt und mit einer Anzeige gedroht ...

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