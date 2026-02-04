K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Mörderische Freundin
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Kommissare feiern den Junggesellenabschied eines Polizei-Kollegen in einem Strip-Club. Plötzlich bricht ein Feuer aus. Kommissar Naseband rettet das Leben eine Stripperin in letzter Sekunde. Schnell ist klar: Es handelt sich um Brandstiftung. Am nächsten Tag verschwindet die Stripperin spurlos. Ihre Kolleginnen finden einen Brief, in dem die Vermisste ankündigt sich das Leben zu nehmen ...
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