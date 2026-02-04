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K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Freundin

SAT.1Staffel 4Folge 64vom 04.02.2026
Mörderische Freundin

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 64: Mörderische Freundin

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Kommissare feiern den Junggesellenabschied eines Polizei-Kollegen in einem Strip-Club. Plötzlich bricht ein Feuer aus. Kommissar Naseband rettet das Leben eine Stripperin in letzter Sekunde. Schnell ist klar: Es handelt sich um Brandstiftung. Am nächsten Tag verschwindet die Stripperin spurlos. Ihre Kolleginnen finden einen Brief, in dem die Vermisste ankündigt sich das Leben zu nehmen ...

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