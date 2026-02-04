K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Tödlicher Liebesterror
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Bei einem brutalen Überfall wird eine junge Studentin verletzt. Die Kommissare vermuten den Täter im Umfeld des Opfers. Einer der Tutoren an der Uni stand bereits wegen sexueller Belästigung vor Gericht. Er soll auch der Studentin mehrfach anzügliche Angebote gemacht haben. Als der Unbekannte in die Wohnung der Verletzten eindringt und ihr Haustier ermordet, gerät die Sache außer Kontrolle ...
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