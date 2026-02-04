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K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefangen im K 11

SAT.1Staffel 4Folge 76vom 04.02.2026
Gefangen im K 11

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 76: Gefangen im K 11

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Bei einer wilden Schießerei nehmen die Kommissare einen brutalen Mafia-Boss fest. Staatsanwalt Kirkitadse bietet dem Kriminellen das Zeugenschutzprogramm an, wenn er wichtige Kontakte preisgibt. Mitten in der Vernehmung tritt plötzlich ein betäubendes Gas aus. Handlanger des Mafia-Bosses wollen die Kommissare sowie ihre Kollegen ausschalten und ihren Boss mit Gewalt befreien.

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