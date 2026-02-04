Die habgierige GeliebteJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Die habgierige Geliebte
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Inhaber eines Nobelrestaurants verschwindet spurlos - seine Ehefrau ist erschüttert. Bei den Ermittlungen enthüllen die Kommissare ein schmutziges Geheimnis des Vermissten: Er hat eine Sexaffäre mit seiner Kellnerin. Dann wird der Mann ermordet aufgefunden. Seine Geliebte gerät unter Verdacht: Sie erbt das gesamte Vermögen ihres Chefs.
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