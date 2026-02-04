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K 11 - Kommissare im Einsatz

Sex mit dem Staatsanwalt

SAT.1Staffel 4Folge 85vom 04.02.2026
Sex mit dem Staatsanwalt

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Sex mit dem Staatsanwalt

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Frau liegt nur mit einem Slip bekleidet tot in ihrem Wohnzimmer. Ihr Mann ist nackt ans Ehebett gefesselt und schreit um Hilfe. Die Kommissare befreien ihn und erfahren: Das Ehepaar wollte sein Sexleben aufpeppen und ist dabei auf einen betrügerischen Partnertausch reingefallen. Das Opfer behauptet, dass Staatsanwalt Kirkitadse und seine Freundin hinter dem Verbrechen stecken ...

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