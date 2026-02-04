Sex mit dem StaatsanwaltJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Sex mit dem Staatsanwalt
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Frau liegt nur mit einem Slip bekleidet tot in ihrem Wohnzimmer. Ihr Mann ist nackt ans Ehebett gefesselt und schreit um Hilfe. Die Kommissare befreien ihn und erfahren: Das Ehepaar wollte sein Sexleben aufpeppen und ist dabei auf einen betrügerischen Partnertausch reingefallen. Das Opfer behauptet, dass Staatsanwalt Kirkitadse und seine Freundin hinter dem Verbrechen stecken ...
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