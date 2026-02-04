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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Umzug

SAT.1Staffel 4Folge 94vom 04.02.2026
Tödlicher Umzug

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Tödlicher Umzug

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Brutaler Mord in einer Wohngemeinschaft. Eine junge Frau wird kurz nach ihrem Einzug erstochen. Ihre vier Mitbewohner belasten sich gegenseitig. Denn am Abend vor dem Tod der neuen Mitbewohnerin kam es zu einem handfesten Streit in der WG. Doch die Tote hat sich nicht nur mit ihren Mitbewohnern angelegt. Sie hat ihrem Ex-Freund 50.000 Euro geklaut und sich in der WG versteckt.

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