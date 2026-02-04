K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Mord unter Freundinnen
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine erfolgreiche Balletttänzerin wird kurz vor einem wichtigen Tanzwettbewerb ermordet. Ihre größte Konkurrentin gerät unter Verdacht. Sie ist jetzt die Favoritin für das Turnier. Doch die junge Frau streitet den Mord ab und beschuldigt den Freund des Opfers. Die Tote hatte oft Streit mit ihm. Der Verdacht erhärtet sich, als die Kommissare ein dunkles Geheimnis aufdecken ...
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