K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 103: Explosive Verbindung
22 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Eine Journalistin stirbt, nachdem sie aus einem Fenster im vierten Stock gestoßen wurde. Die Spur führt ins linksradikale Milieu. Undercover findet Kommissar Naseband heraus, dass die militante Gruppe einen Anschlag plant. Doch bevor die Mitglieder verraten wo, muss der Kommissar seine Zugehörigkeit beweisen. Er soll einen Verräter erschießen. Wie weit wird er gehen, um seine Tarnung zu wahren?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick