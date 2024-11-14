Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 116vom 14.11.2024
Folge 116: Der Fluch der Wahrsagerin

22 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Ein anonymer Anrufer meldet einen Einbruch in einer Pharma-Firma. Als Rietz und Grass vor Ort sind, beteuert der Wachmann, dass alles in Ordnung sei und er die Beamten nicht verständigt habe. Doch irgendetwas ist faul an der Sache, und die Kommissare finden sich sehr schnell in ihrer Vermutung bestätigt.

