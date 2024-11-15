Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 121vom 15.11.2024
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Ein Serienmörder vergewaltigt und ermordet junge Frauen. Die ganze Stadt lebt in Angst. Ein Opfer hat den brutalen Angriff nur knapp überlebt. Kann die junge Frau den Kommissaren helfen, den Killer zu stellen? Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gerät durch die Spuren am Tatort unter Verdacht. Doch er hat für das letzte Verbrechen ein Alibi ...

SAT.1 GOLD
