K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord unter Nachbarn

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 126vom 13.11.2024
Folge 126: Mord unter Nachbarn

22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Der Besitzer eines Mietshauses wird erdrosselt. Bei den Bewohnern scheint der sonst hoch angesehene Anwalt nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein. Offensichtlich hat er Entmietungsterror betrieben, um die Wohnungen profitabel verkaufen zu können. Eine junge Frau soll er sogar zum Oralsex gezwungen haben!

SAT.1 GOLD
