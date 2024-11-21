Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 136vom 21.11.2024
22 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Ein Auto rast mit voller Geschwindigkeit auf einen Parkplatz und überfährt einen Passanten. Der Familienvater verstirbt noch an der Unfallstelle. Besonders tragisch: Sein Bruder wurde letztes Jahr ebenfalls Opfer eines Rasers. Er kam mit dem Leben davon, ist seither jedoch schwer behindert. Ein unglücklicher Zufall?

