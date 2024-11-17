Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vergewaltigung im Plattenbau

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 138vom 17.11.2024
Vergewaltigung im Plattenbau

Vergewaltigung im PlattenbauJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 138: Vergewaltigung im Plattenbau

22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Vergewaltigungsserie in einem Plattenbau: Der Täter hat bereits fünfmal zugeschlagen! Unter Verdacht gerät der Hausmeister des Blocks. Beim letzten Opfer kann ein Haar des Täters gesichert werden. Es passt zur DNA des Verdächtigen, doch der hat ein wasserdichtes Alibi. Michael Naseband zieht undercover in den Plattenbau, dann die nächste Vergewaltigung. Wieder entkommt der Täter. Die Ermittlungen bringen schließlich ein Netz krimineller Machenschaften ans Licht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen