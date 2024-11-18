K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 144: Easy Rider (2)
22 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Die Kommissare sind einer Bande von Sprengstoffdealern auf der Spur. Beim Zugriff ereignet sich ein dramatisches Unglück: Ein Verdächtiger stürzt nach einem Handgemenge mit Michael Naseband vom Dach eines Hauses. Als der Bruder des Verunglückten von dessen Tod erfährt, schwört er Rache. Er bringt Gerrit Grass in seine Gewalt und schmuggelt eine getarnte Bombe ins K11!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick