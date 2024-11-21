Der süße Duft des TodesJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Der süße Duft des Todes
22 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Eine junge Frau liegt tot in einem Park. Ihren Verletzungen nach zu urteilen wurde sie überfahren, doch am Tatort gibt es keinerlei Reifenspuren. Kurz vor ihrem Tod war sie in einem Yoga-Kurs, von dort verläuft sich die Spur. Dann der nächste Leichenfund im Park. Opfer diesmal: Ein junger Mann, bekannt als Drogenkurier. In seiner Tasche werden 10.000 Euro in bar gefunden!
