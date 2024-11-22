Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Liebesdienste

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 157 vom 22.11.2024
Tödliche Liebesdienste

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 157: Tödliche Liebesdienste

22 Min. Folge vom 22.11.2024 Ab 12

In einem Hinterhof wird die Leiche der 17-jährigen Saskia Büttner gefunden. Allem Anschein nach ist sie erstickt. Der Vater des Opfers fällt aus allen Wolken, als bei der Obduktion herauskommt, dass Saskia vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr hatte - schließlich hatte sie keinen Freund. Im Zimmer der Toten finden sich außerdem Gegenstände, die auf ein geheimes Doppelleben schließen lassen ...

