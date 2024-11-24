Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 162vom 24.11.2024
Folge 162: Crashkid unter Verdacht

21 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12

Ein Sportwagen durchbricht mit hoher Geschwindigkeit eine Polizeikontrolle. Kurz darauf baut der Raser einen Unfall und flüchtet zu Fuß. Anhand einer Zeugenaussage kann der Fahrer identifiziert werden: Es handelt sich um ein 15-jähriges Heimkind. Von dem Jungen fehlt weiterhin jede Spur, dafür wird der Besitzer des Wagens aufgefunden - grausam hingerichtet durch einen Schuss mitten ins Herz!

