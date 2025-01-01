Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Intrigen unter Dieben

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 172
Intrigen unter Dieben

Intrigen unter DiebenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 172: Intrigen unter Dieben

22 Min.Ab 12

Ein maskierter Täter schlägt die Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts nieder, entwendet zwei Uhren und durchsucht den Schreibtisch des Chefs. Warum hat er nur so wenig gestohlen und nach was hat er gesucht? Einziger Zeuge ist ein betrunkener Obdachloser: Er will gesehen haben, wie der Dieb in einem eiförmigen Gefährt davon geschwebt ist ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen