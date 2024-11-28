Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 176vom 28.11.2024
22 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Eine Modedesignerin verschwindet spurlos. Kurz darauf finden die Kommissare ihre Leiche im Kofferraum ihres Wagens - sie wurde brutal erschlagen. Während der Ermittlungen erhält Alexandra Rietz Drohanrufe von einem Unbekannten. Der Anrufer konfrontiert sie mit detailliertem Insiderwissen über den aktuellen Fall. Steckt er hinter dem grausamen Verbrechen?

