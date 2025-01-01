K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 177: Dem Tode geweiht
Ein Familienvater wird in seinem Geschäft kaltblütig erstochen. Der Tote führte ein Doppelleben: Er spritzte Kokain, feierte die Nächte durch und hatte eine Geliebte. Seine Ehefrau wusste von all dem nichts. Bald kommt eine dritte Frau ins Spiel: Sie hat dem hoch verschuldeten Opfer vor kurzem 10.000 Euro überwiesen. Wofür war das Geld? Der Obduktionsbericht enthüllt: Der Tote war HIV positiv!
