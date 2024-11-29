Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 180vom 29.11.2024
22 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Der Besitzer einer Reinigung liegt tot in einem seiner Industrietrockner. Unter Verdacht gerät eine ehemalige Angestellte, die vor Kurzem entlassen wurde. Am nächsten Tag wird die Verdächtige mit aufgeschnittenen Pulsadern in ihrer Wohnung aufgefunden. In einem Abschiedsbrief bekennt sie sich zu dem Mord.

