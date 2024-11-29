K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 182: Mord unter Komplizen
21 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Mord an einem Ex-Häftling: Der Mann wollte sich kurz vor seinem Tod seinen Anteil aus der Beute eines Raubüberfalls holen. Sein damaliger Komplize gerät unter Verdacht. Doch die Spuren am Tatort entlasten ihn und führen zu einer neuen Verdächtigen: der Ex-Freundin des Toten. Noch ehe die Kommissare sie verhaften können, wird auf sie ein Mordanschlag verübt.
