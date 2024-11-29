Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 182vom 29.11.2024
21 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Mord an einem Ex-Häftling: Der Mann wollte sich kurz vor seinem Tod seinen Anteil aus der Beute eines Raubüberfalls holen. Sein damaliger Komplize gerät unter Verdacht. Doch die Spuren am Tatort entlasten ihn und führen zu einer neuen Verdächtigen: der Ex-Freundin des Toten. Noch ehe die Kommissare sie verhaften können, wird auf sie ein Mordanschlag verübt.

