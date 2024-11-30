K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 184: 11 Freunde (2)
22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Michael Naseband trainiert in seiner Freizeit eine Fußballmannschaft jugendlicher Ex-Krimineller. Ein Mitspieler soll einen Getränkemarkt überfallen haben. Alle Beweise sprechen gegen ihn. Sogar seine Mutter glaubt, dass ihr Sohn die Tat begangen hat. Fieberhaft versucht Kommissar Naseband, die Unschuld seines Schützlings zu beweisen ...
