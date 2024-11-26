Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord nach Rezept

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 187vom 26.11.2024
Mord nach Rezept

Mord nach RezeptJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 187: Mord nach Rezept

22 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12

Die Besitzerin eines Nobel-Restaurants erstickt in ihrem Büro, die Umstände ihres Todes sind unklar. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, einziges Indiz für einen Mord: Die Tageseinnahmen wurden gestohlen. Das Restaurant hat sich auf Kochen mit Stickstoff spezialisiert - wurde die Frau mit dem tödlichen Gas ermordet?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen