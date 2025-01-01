Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verruchte Kommissarin

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 27
Verruchte Kommissarin

Verruchte KommissarinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 27: Verruchte Kommissarin

21 Min.Ab 12

Ein Drogendealer wird grausam ermordet, der Verdacht fällt auf einen Nachtclubbesitzer. Alexandra Rietz ermittelt undercover und macht den Verdächtigen an. Ihr Plan geht auf: Neben seinem Bett bietet er ihr auch eine lukrativen Job an. Sie soll Nachschub für seinen Mädchenhandel beschaffen. Bevor die Kommissarin den perversen Menschenhändler überführen kann, gerät sie selbst in dessen Visier ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen