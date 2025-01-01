K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Zerstörtes Familienglück
21 Min.Ab 12
Ein junger Familienvater wird auf offener Straße erstochen. Der Tote war spielsüchtig und hoch verschuldet. Unter Verdacht gerät ein dubioser Kredithai. Der verzweifelte Familienvater hatte sich bei ihm eine hohe Summe Bargeld geliehen und mit ihm vor Zeugen massiv gestritten. Doch die Fahndung nach dem Verdächtigen bleibt zunächst ohne Erfolg ...
