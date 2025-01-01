Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zerstörtes Familienglück

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 40
Zerstörtes Familienglück

Zerstörtes FamilienglückJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 40: Zerstörtes Familienglück

21 Min.Ab 12

Ein junger Familienvater wird auf offener Straße erstochen. Der Tote war spielsüchtig und hoch verschuldet. Unter Verdacht gerät ein dubioser Kredithai. Der verzweifelte Familienvater hatte sich bei ihm eine hohe Summe Bargeld geliehen und mit ihm vor Zeugen massiv gestritten. Doch die Fahndung nach dem Verdächtigen bleibt zunächst ohne Erfolg ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen