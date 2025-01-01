K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Per Anhalter in den Tod
21 Min.Ab 12
Eine junge Tramperin verschwindet spurlos. Tage später wird sie von den Kommissaren an einer Landstraße aufgegriffen. Das brutal misshandelte Mädchen konnte seinem Peiniger entkommen, schweigt jedoch über das Verbrechen. In der Gegend verschwanden noch andere Anhalterinnen, keine von ihnen wurde lebend gefunden. Wie konnte die junge Frau dem Killer entkommen?
