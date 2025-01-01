Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Per Anhalter in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 42
Per Anhalter in den Tod

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 42: Per Anhalter in den Tod

21 Min.Ab 12

Eine junge Tramperin verschwindet spurlos. Tage später wird sie von den Kommissaren an einer Landstraße aufgegriffen. Das brutal misshandelte Mädchen konnte seinem Peiniger entkommen, schweigt jedoch über das Verbrechen. In der Gegend verschwanden noch andere Anhalterinnen, keine von ihnen wurde lebend gefunden. Wie konnte die junge Frau dem Killer entkommen?

