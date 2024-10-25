Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das verkaufte Kind

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 44vom 25.10.2024
Folge 44: Das verkaufte Kind

21 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Eine lesbische Frau wird erstochen. Die Obduktion ergibt: Sie hat vor längerer Zeit ein Baby entbunden. Ihre Lebensgefährtin weiß angeblich nichts davon. Auch der frühere Arzt der Toten bestreitet, dass sie jemals schwanger war. Dann erschießt sich die Frau des Arztes. Das Unfassbare: Sie brachte nie ein Kind zur Welt, dennoch haben sie und ihr Mann einen Sohn.

