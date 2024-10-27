Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 50vom 27.10.2024
Ein früherer Mitarbeiter des Rechtsmediziners ist in der Stadt zu Besuch. Angeblich will er Alexandra Rietz wieder sehen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass der Verehrer der Kommissarin ein Geheimnis hat: Er trifft sich heimlich mit einer Frau, gegen die wegen Menschenhandels ermittelt wird. Kurze Zeit später wird die Verdächtige im Hinterhof eines Bordells brutal ermordet ...

