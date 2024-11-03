Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 55vom 03.11.2024
22 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12

Wenige Tage vor seiner geplanten Hochzeit wird ein Brautpaar brutal überfallen. Während für den Bräutigam jede Hilfe zu spät kommt, überlebt seine Verlobte leicht verletzt. Eine Spur führt zur Ex-Freundin des Toten. Wollte sie ihre Rivalin aus dem Weg räumen? Doch die Ex belastet die verletzte Verlobte: Die Braut hat als Prostituierte gearbeitet.

