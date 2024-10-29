Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 59vom 29.10.2024
Folge 59: Prügel in der Ehe

21 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Die Kommissare greifen auf der Straße einen verstörten Mann auf. Er behauptet, von seiner Frau mit einem Spaten niedergeschlagen worden zu sein. Die Beschuldigte bestreitet die Tat und sagt aus, es sei anders herum gewesen. Laut Spurensicherungsbericht hatte die Frau den Spaten zuletzt in der Hand, also hat sie gelogen. Als die Kommissare sie damit konfrontieren wollen, finden sie ihre Leiche!

