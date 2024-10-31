Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 63vom 31.10.2024
Folge 63: Schulnote Sex

21 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

An einer Privatschule wird ein junger Austauschlehrer ermordet aufgefunden. Alexandra Rietz ermittelt undercover, um die Hintergründe seines Todes aufzuklären. Das seriöse Bild des Pädagogen beginnt schnell zu bröckeln: Er hatte ein Verhältnis mit einer minderjährigen Schülerin und war zum Zeitpunkt seines Todes im Besitz einer beträchtlichen Menge Drogen!

