K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 636: Intrige im Pfarrhaus
21 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Ein Pfarrer behauptet, dass er Opfer eines Justizirrtums ist. Angeblich saß er 9 Jahre unschuldig im Gefängnis für den Mord an einer jungen Frau, den er nie begangen hat. Nach seiner Haftentlassung wird erneut eine junge Frau ermordet. Und wieder sprechen alle Beweise gegen den Geistlichen. Michael Naseband glaubt dem Pfarrer, dass er unschuldig ist.
