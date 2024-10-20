K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 657: Tödliches Erwachen
21 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Eine junge Frau stürzt unter dubiosen Umständen von Balkon ihres Elternhauses und liegt seitdem im Koma. Die Polizei glaubt einen Unfall, doch die Ermittlungen ergeben: Es war ein eiskalter Mordversuch! Am Tag des Unfalls wurden 100.00 Euro aus dem Besitz des Opfers gestohlen. Nur die junge Frau selbst kann sagen, wer ihr nach dem Leben trachtet.
