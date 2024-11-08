Zeugin beim ElternmordJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 717: Zeugin beim Elternmord
23 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Ein fünfjähriges Mädchen ist die einzige Überlebende eines Familiendramas. Der Vater ist tot, die Mutter liegt mit schweren Schussverletzungen im Koma. Die Schwester der Mutter nimmt die verstörte Kleine zu sich. Um das Geschehene zu verarbeiten, wird das Mädchen psychologisch betreut. Im Laufe der Behandlung stellt sich heraus, dass das Kind nicht wie ursprünglich vermutet während der Tat schlief.
